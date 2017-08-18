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​وزير الزراعة يتفق مع نظيره البولندي على تشكيل لجنة فنية للتعاون العلمي والبحثي

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مصراوي Masrawy

​وزير الزراعة يتفق مع نظيره البولندي على تشكيل لجنة فنية للتعاون العلمي والبحثي

01:23 م الجمعة 18 أغسطس 2017

​وزير الزراعة يتفق مع نظيره البولندي على تشكيل لجنة فنية للتعاون العلمي والبحثي

جانب من اللقاء

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره البولندي "كرستوف جورجيل"، إمكانية التعاون العلمي والبحثي بين مركز البحوث الزراعية في والمعاهد البحثية الزراعية المناظرة لها في بولندا في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والبعثات العلمية في كافة المجالات المرتبطة بالزراعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الزيارة التي قام بها وزير الزراعة لبولندا، تلبية لدعوة للوزير البولندي، للاطلاع على التجربة البولندية في النهوض بقطاعي الأغذية والزراعة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وبولندا، في عدد من المجالات وخاصة في القطاع الزراعي، والتي شهدت حراكاً كبيراً في الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلعه لزيادة وتوطيد هذا التعاون في خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح البلدين.

وأشار البنا إلى أن المصرية والقيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وخاصة في المجال الزراعي، خاصة وأن هناك عدد من المشروعات الزراعية الكبرى العملاقة تم إطلاقها مؤخرًا، وهي المشروعات التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للوزيرين، سبل زيادة حركة التبادل التجاري وانسيات حركة الصادرات والواردات المصرية والبولندية، من الحاصلات الزراعية ومنتجاتها، كذلك وضع مصر كمركز لتصدير المنتجات الزراعية البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يساهم أيضًا في رفع الميزان التجاري للصادرات المصرية.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال تبادل التكنولوجيات الحديثة وصناعة وانتاج الأغذية وسلامة الغذاء، كذلك الصحة النباتية والحيوانية والتقنيات الحديثة والمتطورة في شتى المجالات النباتية والحيوانية، كذلك الحد من الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الخريطة النباتية والحيوانية.

بحث الجانبان أيضًا التعاون في مجال ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، كذلك التعاون في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والشهادات البيطرية وإمكانية التوسع في تصدير اللحوم المجمدة والمبردة لمصر.

واتفق البنا ونظيره البولندي على تشكيل لجنة فنية من الجانبين، للاتفاق على آلية تنفيذ مجالات التعاون التي الاتفاق عليها، ووضع جدول زمني للتنفيذ.​

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