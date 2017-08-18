محافظ الأقصر: تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة توليد كهرباء 01:26 م الجمعة 18 أغسطس 2017

محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر – محمد محروس:أعلن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، تخصيص قطعة أرض بمنطقة الهنادي بمركز إسنا جنوب المحافظة لإنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالصعيد.وأوضح المحافظ في تصريحات له، اليوم الجمعة، أنه عرض مشروع المحطة على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذي وافق عليه.وأضاف المحافظ أن هذه المحطة ستكون أول محطة تقام في الأقصر لتوليد الكهرباء، لتنتج عشرة أضعاف ما ينتجه السد العالي، مشيرًا إلى أن كل محطات الكهرباء المقامة بالأقصر هي محطات توزيع وليست توليد وآخرها التي تم افتتاحها مؤخرًا بمنطقة الشيخ أحود.

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