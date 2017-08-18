البحرية الليبية تنفي فرض منطقة محظورة بالمياه الإقليمية 01:29 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ارشيفيه

طرابلس - (د ب أ):نفت البحرية الليبية إعلانها عن فرض منطقة محظورة بالمياه الاقليمية الليبية، مؤكدة إنها لم تمنع أى جهة من انقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.وبينت أن الإعلان عن منطقة البحث والانقاذ بالمياه الاقليمية الليبية حق مشروع للدولة، وأن توقف منظمات غير حكومية لعملها بالبحر المتوسط أمر لا يعنيها، حسبما ذكر موقع"بوابة افريقيا الإخبارية" الليبي اليوم الجمعة.وأعربت البحرية الليبية عن أسفها مما تناولته منظمات غير حكومية عاملة بمجال الاغاثة فيما يخص قيام البحرية الليبية بمنعهم من العمل.كانت منظمة "برواكتيفا أوبين أرمز" غير الحكومية الإسبانية قد اعلنت أن خفر السواحل الليبي صادر يوم الثلاثاء الماضي سفينة لنقل المهاجرين تابعة لمنظمة لعدة ساعات.وتابعت منظمة "برواكتيفا أوبين أرمز" "إنهم يهددون باطلاق النار علينا اذا لم نتبع أوامرهم".وتقول منظمة "برواكتيفا أوبين أرمز" إنها أنقذت أكثر من 20 ألف شخص من البحر المتوسط خلال الـ 14 شهرا الماضية باستخدام قاربي إنقاذ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

وكالة أوروبية: انخفاض كبير في أعداد المهاجرين الأفارقة إلى إيطاليا

إيطاليا ترحب بقرار ليبيا تشدد الرقابة على تسلل المهاجرين

البحرية الليبية تتهم منظمات غير حكومية أوروبية بالتواصل مع عصابات

"اطباء بلا حدود" تعلق انشطتها جزئيا في المتوسط اثر الحظر الليبي

إعلان

إعلان