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البحرية الليبية تنفي فرض منطقة محظورة بالمياه الإقليمية

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مصراوي Masrawy

البحرية الليبية تنفي فرض منطقة محظورة بالمياه الإقليمية

01:29 م الجمعة 18 أغسطس 2017

البحرية الليبية تنفي فرض منطقة محظورة بالمياه الإقليمية

ارشيفيه

طرابلس - (د ب أ):نفت البحرية الليبية إعلانها عن فرض منطقة محظورة بالمياه الاقليمية الليبية، مؤكدة إنها لم تمنع أى جهة من انقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.وبينت أن الإعلان عن منطقة البحث والانقاذ بالمياه الاقليمية الليبية حق مشروع للدولة، وأن توقف منظمات غير حكومية لعملها بالبحر المتوسط أمر لا يعنيها، حسبما ذكر موقع"بوابة افريقيا " الليبي اليوم الجمعة.وأعربت البحرية الليبية عن أسفها مما تناولته منظمات غير حكومية عاملة بمجال الاغاثة فيما يخص قيام البحرية الليبية بمنعهم من العمل.كانت منظمة "برواكتيفا أوبين أرمز" غير الحكومية الإسبانية قد اعلنت أن خفر السواحل الليبي صادر يوم الثلاثاء الماضي سفينة لنقل المهاجرين تابعة لمنظمة لعدة ساعات.وتابعت منظمة "برواكتيفا أوبين أرمز" "إنهم يهددون باطلاق النار علينا اذا لم نتبع أوامرهم".وتقول منظمة "برواكتيفا أوبين أرمز" إنها أنقذت أكثر من 20 ألف شخص من البحر المتوسط خلال الـ 14 شهرا الماضية باستخدام قاربي إنقاذ.

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