برلماني يطالب بالربط الإلكتروني بين «الاستثمار» وجهات الولاية على أراضي الدولة

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طالب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة الربط الإلكتروني بين هيئة الاستثمار، وجميع جهات الولاية على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الهدف من الربط الإلكتروني المشار إليه هو سرعة تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقارات والأراضي المتاحة للاستثمار".

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وتابع قائلا "قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الجاري إقرارها ألزمت جهات الولاية بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار خلال 90 يوما من العمل بقانون الاستثمار".

وأوضح أن هذه الخرائط تكون مصحوبة بقاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والشروط البنائية المقررة والسعر التقديري وحالة المرافق والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها".