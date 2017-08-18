أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد الحمد بالمقطم

Google+ Print
وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد الحمد بالمقطم وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد الحمد بالمقطم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصل منذ قليل جثمان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الأسبق، إلى مسجد الحمد بالمقطم وذلك وسط حضور العشرات من المشيعيين.

وكان في مقدمة الحضور وقبل صلاة الجمعة، سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع الحالي، وعضو مجلس النواب، وعدد من قيادات حزب التجمع وأقارب الفقيد.

شاهد أيضا

كما حضرت صلاة الجنازة الكاتبة الصحفية أمنية شفيق، والكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، وشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري.

وتوفي الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، في منزله بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من أودينيزي

أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من أودينيزي

اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب

اليوم.. منتخب «الطائرة» يلتقي كوبا في مونديال الشباب

انقسام في «نقل البرلمان» حول خصخصة السكك الحديدية

انقسام في «نقل البرلمان» حول خصخصة السكك الحديدية