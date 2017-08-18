وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد الحمد بالمقطم

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وصل منذ قليل جثمان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الأسبق، إلى مسجد الحمد بالمقطم وذلك وسط حضور العشرات من المشيعيين.

وكان في مقدمة الحضور وقبل صلاة الجمعة، سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع الحالي، وعضو مجلس النواب، وعدد من قيادات حزب التجمع وأقارب الفقيد.

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كما حضرت صلاة الجنازة الكاتبة الصحفية أمنية شفيق، والكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، وشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري.

وتوفي الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، في منزله بالقاهرة.