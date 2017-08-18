تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

برلين - (د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، إن منفذي الهجمات الإرهابية، في برشلونة وبلدة كامبريلس القريبة، من نفس الخلية الإرهابية على ما يبدو.

ونقلت صحيفة (إلبايس) عن محققي الشرطة القول إن الخلية مكونة من 12 شخصا، خمسة منهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كامبريلس، وثلاثة منهم محتجزون حاليا لدى الشرطة وأربعة منهم، بينهم المشتبه في قيادته السيارة التي نفذت هجوم برشلونة، مازالوا طلقاء.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حاول خمسة رجال تنفيذ هجوم إرهابي في بلدة كامبريلس الساحلية، مماثلا للهجوم الذي وقع في وسط برشلونة قبل ساعات، مخلفا 13 قتيلا و أكثر من 100 جريح.

تقع كامبريلس على بعد مئة كيلومتر تقريبا جنوب برشلونة في منطقة تاراجونا.