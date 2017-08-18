الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

برلين - (د ب أ):

عقب هجوم الدهس الإرهابي في مدينة برشلونة الإسبانية، ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن وضع الخطورة الأمنية في ألمانيا لم يتغير.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين: "وضع الخطورة الأمنية لا يزال مرتفعا. كان مرتفعا قبل الأحداث المفزعة أمس، ولا يزال مرتفعا اليوم".

وذكر المتحدث أن أوروبا تشكل منطقة مشتركة من القيم، وبالتالي فإنها أيضا هدف مشترك للإرهابيين.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أنه لم تتوفر حتى الآن أي دلائل على وجود صلة لمنفذي الهجوم بألمانيا.

ولقي 14 شخصا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين، من بينهم 13 ألمانيا، في هجوم الدهس ببرشلونة أمس الخميس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.