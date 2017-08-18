أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

01:07 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الداخلية الألمانية: وضع الخطورة الأمنية في البلاد لم يتغير

ارشيفيه

برلين - (د ب أ):

عقب هجوم الدهس الإرهابي في مدينة برشلونة الإسبانية، ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن وضع الخطورة الأمنية في ألمانيا لم يتغير.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين: "وضع الخطورة الأمنية لا يزال مرتفعا. كان مرتفعا قبل الأحداث المفزعة أمس، ولا يزال مرتفعا اليوم".

وذكر المتحدث أن أوروبا تشكل منطقة مشتركة من القيم، وبالتالي فإنها أيضا هدف مشترك للإرهابيين.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أنه لم تتوفر حتى الآن أي دلائل على وجود صلة لمنفذي الهجوم بألمانيا.

ولقي 14 شخصا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين، من بينهم 13 ألمانيا، في هجوم الدهس ببرشلونة أمس الخميس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة

    أخبار

  • السلطات الإسبانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا

    أخبار

  • بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية

    أخبار

  • الخارجية الألمانية: 13 ألمانيا بين مصابي الهجوم الإرهابي في برشلونة

    أخبار

إعلان

bc7624bef7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة