هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر 01:07 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

كتب - هشام عواض:اختيار الزوج والزوجة يتم وفق معايير عديدة تختلف من شخص للآخر، ومن أهم المعايير في الاختيار هي أنه من البداية نظام الزواج هل هو جاء عن حب أم جواز صالونات؟.وفي هذا السياق غرد الآلاف على موقع التواصل "تويتر" حول آرائهم بخصوص الجواز عن حب أفضل أم الجواز الصالونات -والذي يتم عن طريق الاهل أو الأصدقاء دون سابق معرفة للعروسين-، عبر هاشتاج #جواز_الحب_ولا_صالونات ، وهو ما أثار جدل ما بين راغب في الزواج عن الحب والصالونات وبين من لا يفضل الزواج من أساسه، مؤكدين أن جواز السفر هو الأهم والأفضل.وغردت "هبة"،" الجواز أو أي علاقه بتستمر بالاحترام مش بالحب يعني حب او صالون محتاج تفاهم وتكافؤ واكتفاء واحترام وبالتالى الحب"، وكتب أخر "جواز الصالونات ارحم بكتييير "، وغرد "أدم محمد"، "طبعا جواز الحب انجح بكثير بس اما يكون حب بما تعنى الكلمه".

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