جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي عاطل مصرعه، عقب تناوله جرعة مخدرات زائدة، فارق على إثرها الحياة بمنزله بشارع الرزق، بندر كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وورد لقسم كفر الدوار، اليوم الجمعة، من المستشفى العام، إخطارًا بوصول "أحمد. ا. م"، 26 عامًا، عاطل، "جثة هامدة"، وبه "زرقة" بأنحاء متفرقة بالجسم، وآثار نزيف بالفم.

بسؤال والده "البسيوني. م. م" 61 عامًا، بائع متجول، ومقيم بذات العنوان، أقر بعثوره على نجله المذكور فاقدًا الوعي داخل الشقة الخاصة به، فنقله للمستشفى، مشيرًا إلى أن المتوفى دائم تعاطي المخدرات.

أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم الجزم بسبب الوفاة، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.