أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد

01:11 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد

ارشيفيه

بورسعيد - طارق الرفاعي:ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر.وأسفرت حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات والسلع الغذائية المطروحة بالأسواق، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، عن ضبط سيارة ربع نقل قادمة من خارج بورسعيد عبر المنافذ الجمركية تحمل جراكن بلاستيكية غير مدون عليها بيانات تفيد مكونات المواد صناعية المعبأة بداخلها، والتي تقدر حمولتها بطن ونصف.تم تحرير المحضر اللازم رقم 8921 جنح الزهور لسنة 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية، إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

    أخبار

  • تحرير 30 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالقليوبية

    أخبار

  • تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

    أخبار

  • ​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد

    أخبار

إعلان

668d66012e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارتا الزراعة والتموين تطرحان رؤؤس ماشية حية ومبردة لمواجهة إرتفاع أسعار الأضاجي

الأخبار - وزارتا الزراعة والتموين تطرحان رؤؤس ماشية حية ومبردة لمواجهة إرتفاع أسعار الأضاجي

وزير التموين يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

وزير التموين يكلف شركات مضارب قطاع الأعمال بتطوير قدراتها والاستعداد لموسم تسويق الأرز

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

«التموين» تكشف تفاصيل إصدار بطاقات جديدة للفئات الأكثر احتياجا (فيديو)

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية