ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر في بورسعيد 01:11 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ارشيفيه

بورسعيد - طارق الرفاعي:ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر.وأسفرت حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات والسلع الغذائية المطروحة بالأسواق، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، عن ضبط سيارة ربع نقل قادمة من خارج بورسعيد عبر المنافذ الجمركية تحمل جراكن بلاستيكية غير مدون عليها بيانات تفيد مكونات المواد صناعية المعبأة بداخلها، والتي تقدر حمولتها بطن ونصف.تم تحرير المحضر اللازم رقم 8921 جنح الزهور لسنة 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية، إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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