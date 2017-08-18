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بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة"

12:52 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

سلّم مسعف وسائق سيارة إسعاف مبلغًا ماليًا، عثرا عليه بين بين متعلقات عشرات المصابين في حادث تصادم اتوبيسي المصطافين على طريق "السخنة –القطامية"، الذي راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 60 آخرين.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"مصراوي"، إن المسعف أسامة سلطان وحسام جمال سائق سيارة إسعاف عثرا خلال نقل أحد المصابين من موقع الحادث على مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه.

وأضاف المصدر: "لدى وصول المسعف والسائق لمستشفى السويس العام، سلموا المبلغ للعميد عيد سعيد، مأمور قسم شرطة السويس، والذي كان موجودًا بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين".

وكان طريق "السخنة - القطامية"، شهد اليوم الجمعة، حادث تصادم أتوبيسين يقلان مصطافين كانوا في طريقهم، لقضاء عطلة الجمعة في أحد الشواطئ.

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