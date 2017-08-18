مد فترة قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد لـ28 سبتمبر 01:15 م الجمعة 18 أغسطس 2017

طارق السباعي

كتبت- ندى الخولي:قال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تم مد فترة قبول طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد، رقم 77 لسنة 2017 الخاص بضم مساحة 8 الآف و336 فدانًا غرب المدينة، ورقم 230 لسنة 2017 بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة.وأضاف -فى بيان أصدرته وزارة الإسكان-، أنه تم مد الفترة الى الخميس الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل، استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون.​

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