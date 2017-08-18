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«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

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«ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال «ذا صن»: دي خيا مدريدي في حال فشل ميلان في التأهل إلى دوري الأبطال

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى موافقة مانشستر يونايتد من رحيل حارس الفريق ديفيد دي خيا لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل، في حال تمكن الشياطين الحمر من الحصول على توقيع حارس ميلان جيانلويجي دوناروما.

ويمتد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد حتى عام 2019، وبالتالي سيسعى مانشستر إلى بيعه الصيف المقبل في حال رفض تجديد تعاقده، ويأمل اليونايتد في الحصول على خدمات دوناروما الذي أعلن في بداية الصيف عن فرضه تجديد تعاقده مع ميلان قبل أن يرضخ للضغوط الجماهيرية ويجدد للروسونيري مقابل الحصول على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وفي حال فشل ميلان في التأهل الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا، فسيكون من المنتظر رحيل دوناروما عن قلعة سان سيرو، خاصة أن الأندية الإيطالية ستشارك بأربع فرق للمرة الأولى في المسابقة الأوروبية الموسم المقبل منذ عام 2012، وأنفق ميلان الكثير من الأموال لتحقيق هذا الهدف، وسيكون من الصعب الاحتفاظ بخدمات الحارس الإيطالي بعدها.

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ويرتبط مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما بعلاقات جيدة للغاية مع مانشستر يونايتد، وذلك بعدما جلب للشياطين الحمر كلا من بول بوجبا وهنريك مخيتاريان وروميلو لوكاكو إلى جانب زلاتان إبراهيموفيتش.

وسيدخل مانشستر يونايتد في صراع شرس مع يوفينتوس الساعي للتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 18 عامًا ليكون خليفة جيانلولجي بوفون الذي أعلن نيته الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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