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وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

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وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز وست بروميتش يرفض عرض مانشستر سيتي لضم إيفانز

التحرير

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أكد توني بوليس، المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن ناديه رفض عرضًا من مانشستر سيتي لضم قلب الدفاع الدولي الأيرلندي جوني إيفانز.

وقال بوليس في مؤتمر صحفي مخصص لمباراة فريقه مع بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، المقررة السبت: "قدموا عرضا ورفضناه".

وأشارت وسائل الاعلام البريطانية إلى أن السيتي عرض 18 مليون جنيه استرليني (نحو 23 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

وتابع بوليس: "لا نرغب ببيع جوني ولا نحتاج إلى بيعه، يجب أن يكون عرضا جيدا جدا، وأعتقد أن كل لاعب هو للبيع بالسعر المناسب وسيكون من الجنون القول إن فريقا مثل وست بروميتش لن يبيع اللاعب إذا عرض أحد الأندية مبلغا كبيرًا".

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وكان قد أحرز إيفانز مع مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس الرابطة مرتين، قبل أن ينتقل إلى وست بروميتش عام 2015، وعين قائدًا للأخير في يوليو بعد رحيل دارين فليتشر إلى ستوك سيتي.

ويبحث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تعزيز مركز قلب الدفاع، ومع الاتجاه لعدم الاعتماد على الفرنسي الياكيم مانجالا، فإنه يبقى لدى المدرب كل من جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وقائد الفريق البلجيكي فنسنت كومباني الذي يعاني من لعنة الإصابات المتكررة.

وقد أنفق سيتي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين استعدادا للموسم الجديد، فتعاقد مع ثلاثة مدافعين هم كايل ووكر والفرنسي بنجامان مندي والبرازيلي دانيلو، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والحارس الدولي البرازيلي إيدرسون موراييس.

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التحرير

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