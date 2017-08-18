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حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

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مصراوي Masrawy

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

01:00 م الجمعة 18 أغسطس 2017

حملة أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المتروكة بشوارع الجيزة

ارشيفيه

كتب - علاء عمران:واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارعوأسفرت جهود الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة بتوجيهات اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، ومنها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز.كما تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص، ودراجتين بدون لوحات، حُررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة على حده وجاري العرض على النيابة.

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