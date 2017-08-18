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تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

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مصراوي Masrawy

تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون مركزًا لعلاج الأورام

01:02 م الجمعة 18 أغسطس 2017

أحمد عماد وزير الصحة

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على تحويل مستشفى "جراحة اليوم الواحد" بأشمون لمركز لعلاج الأورام بالمحافظة.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن قرار وزير الصحة يدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، لخدمة الآلاف من أبناء المنوفية المصابين بالأورام.

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