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بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الانتهاء من دفن محتويات مصنع المخللات الفاسدة في المنوفية

01:01 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

أنهى العاملون بمركز مدينة الشهداء، لليوم الرابع علي التوالي، التخلص الآمن من محتويات مصنع الخشن للمخللات الفاسدة، بحضور أحمد فتحي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وأميرة جاب الله، مساعد رئيس المدينة.

ودُفنت محتويات المصنع بالكامل بمصنع تدوير القمامة، كما أغلق المصنع، واتخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه صاحبه.

وكان المهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة الشهداء، قرر غلق مصنع لتجهيز وتقطيع المخللات بسكة الباشا بحي الشهداء، إذ تبين أن المصنع مقامٌ على أرض زراعية، وبه بيارات للصرف الصحي على مجرى مائي.

وأمر "بيومي" بإعدام كل المنتجات الموجودة بالمصنع، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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