ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أجبانًا فاسدة داخل محل بيتزا شهير.

أسفرت حملة تموينية مكثفة على محلات تصنيع الـ"بيتزا" وتخزين السلع الغذائية، عن ضبط محل شهير بمنطقة حي الزهور يقوم يصنّع البيتزا من جبن رومي مبشور "عواري" فاسدة ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية وبها آثار عفن ورائحة كريهة ومجهولة المصدر.

حُرر المحضر رقم 8910 جنح الزهور لسنة 2017 بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.