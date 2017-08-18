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ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

12:57 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ضبط أجبان فاسدة داخل محل بيتزا شهير في بورسعيد

ضبط أجبان فاسدة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أجبانًا فاسدة داخل محل بيتزا شهير.

أسفرت حملة تموينية مكثفة على محلات تصنيع الـ"بيتزا" وتخزين السلع الغذائية، عن ضبط محل شهير بمنطقة حي الزهور يقوم يصنّع البيتزا من جبن رومي مبشور "عواري" فاسدة ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية وبها آثار عفن ورائحة كريهة ومجهولة المصدر.

حُرر المحضر رقم 8910 جنح الزهور لسنة 2017 بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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