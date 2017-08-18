"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، الانتهاء من مسابقة اختيار مديرى المدارس والوكلاء، استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وأشار "باهي"، في تصريحات صحفية، إلى الإعلان عن نتيجة المسابقة بعد استكمال باقى الإجراءات الأمنية، لاختيار القيادات القادرة على العطاء خلال المرحلة المقبلة، حفاظًا على المنظومة التعليمية.

وأكد مدير التعليم أن إدارة التوجيه الفني أصدرت نشرات توضح مدى العجز والزيادة للمعلمين، لسد العجز في كل التخصصات لانتظام العملية التعليمية.