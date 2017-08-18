أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم بورسعيد": إعلان نتيجة مسابقة مديري المدارس بعد إنهاء الإجراءات الأمنية

12:55 م الجمعة 18 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، الانتهاء من مسابقة اختيار مديرى المدارس والوكلاء، استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وأشار "باهي"، في تصريحات صحفية، إلى الإعلان عن نتيجة المسابقة بعد استكمال باقى الإجراءات الأمنية، لاختيار القيادات القادرة على العطاء خلال المرحلة المقبلة، حفاظًا على المنظومة التعليمية.

وأكد مدير التعليم أن إدارة التوجيه الفني أصدرت نشرات توضح مدى العجز والزيادة للمعلمين، لسد العجز في كل التخصصات لانتظام العملية التعليمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية

    أخبار

  • بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية

    أخبار

  • هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

    أخبار

  • الاحتفال بمرور السيدة العذراء لمدة 3 أيام في كنيسة "دير الجرنوس" بالمنيا

    أخبار

إعلان

3ea8c68fdd.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة