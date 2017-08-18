بالصور- تشييع جنازة رفعت السعيد إلى مقابر "الغفير" بالدراسة

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- محمود بكار:

شُيّعت جنازة رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، ورئيس الحزب السابق، إلى مثواه الأخير بمقابر الغفير بجوار مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد المقطم، بحضور شخصيات عامة وسياسية.

وأدى أقارب السياسي الراحل، وشخصيات عامة ومواطنون، الصلاة بمسجد المقطم بجوار منزله.

وتوفي السعيد، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".