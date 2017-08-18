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​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

​الأرصاد: طقس السبت "حار" على أنحاء البلاد.. والقاهرة 36

01:03 م الجمعة 18 أغسطس 2017

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الشبورة المائية تقل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضافت الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات والمدن المصرية:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36 

الإسكندرية 23 32 

مطروح 23 30 

بورسعيد 25 32 

دمياط 25 32 

بلطيم 24 32 

الإسماعيلية 23 36 

السويس 24 36 

العريش 23 34 

نخل 21 36 

طابا 23 36 

الطور 26 38 

مرسى علم 29 37 

الغردقة 28 39 

شرم الشيخ 29 37 

رفح 22 33 

كاترين 19 34 

سيوة 24 36 

المنيا 25 37 

الفيوم 26 37 

رأس سدر 26 37 

أبوسمبل 31 42 

وسط الدلتا 25 35 

أسيوط 24 38 

سوهاج 28 38 

الأقصر 28 41 

أسوان 30 43 

شلاتين 28 38 

حلايب 31 36 

الوادى الجديد 25 40 

قنا 29 40 

نويبع 28 38 

السلوم 21 32

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