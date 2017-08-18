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​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد

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مصراوي Masrawy

​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد

01:02 م الجمعة 18 أغسطس 2017

​توافد شخصيات عامة لتشييع جنازة رفعت السعيد

جنازة رفعت السعيد

كتبت- نسمة فرج:

توافد عدد من الشخصيات العامة لأداء صلاة جنازة الراحل رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، والمقامة بمسجد المقطم.

وحضر مصطفى بكري النائب البرلماني، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وأحمد بهاء شعبان، رئيس حزب الاشتراكي المصري، والكاتبة أمينة شفيق، وقيادات حزب التجمع والأحزاب الأخرى.

وتوفي السعيد، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر اليوم رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

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