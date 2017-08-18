أخبار عاجلة

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
فعاليات اليوم.. محمد الحلو فى محكى القلعة و"مجلس العدل" بـ"الأمير طاز" -
وزير القوى العاملة: نقف إلى جانب عمال المحلة.. لكن الأولوية لتشغيل الماكينات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة

01:03 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة

هجوم برشلونة

برشلونة - (د ب أ):

قاد رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوى، والملك فيليبي السادس مراسم في برشلونة لضحايا الهجوم الإرهابي الذى أسفر عن مقتل 14 شخصا.

ووصل راخوى وفيليبي معا في إلى ساحة بالاكا دى كاتالونيا المزدحمة، بوسط مدينة برشلونة، للمشاركة في الوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الهجوم، في الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش.

وبعد انتهاء الدقيقة بدء الحشد في التصفيق لفترة طويلة.

يذكر أن تنظيم داعش أعلن المسؤولية عن الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السلطات الإسبانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا

    أخبار

  • بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية

    أخبار

  • الخارجية الألمانية: 13 ألمانيا بين مصابي الهجوم الإرهابي في برشلونة

    أخبار

  • الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة

    أخبار

إعلان

bf2a767ab1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة