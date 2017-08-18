ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة
ملك اسبانيا ورئيس الوزراء يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم برشلونة
01:03 م الجمعة 18 أغسطس 2017
هجوم برشلونة
برشلونة - (د ب أ):
قاد رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوى، والملك فيليبي السادس مراسم في برشلونة لضحايا الهجوم الإرهابي الذى أسفر عن مقتل 14 شخصا.
ووصل راخوى وفيليبي معا في إلى ساحة بالاكا دى كاتالونيا المزدحمة، بوسط مدينة برشلونة، للمشاركة في الوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الهجوم، في الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش.
وبعد انتهاء الدقيقة بدء الحشد في التصفيق لفترة طويلة.
يذكر أن تنظيم داعش أعلن المسؤولية عن الهجوم.
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