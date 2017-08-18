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السلطات الإسبانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا

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مصراوي Masrawy

السلطات الإسبانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا

12:56 م الجمعة 18 أغسطس 2017

السلطات الإسبانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا

ارشيفيه

مدريد - أ ش أ

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا.

ونشرت وسائل الإعلام الإسبانية أسماء ضحايا حادث الدهس الذى أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وأن فرانشيسكو لوبيز رودريجز هو اسم أول ضحايا هجمات برشلونة.

وذكرت وسائل الإعلام - طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن رودريجز يبلغ من العمر 60 عاما وهو كندي الجنسية ، وأن زوجته أصيبت بجروح خطيرة وقتل ابنها ايضا في الحادث.

وأشارت إلى أن عدد العمليات التي قامت بها السلطات الإسبانية ضد الإرهابيين قد ارتفعت منذ أن أعلنت عن رفع مستوى التحذير من هجوم إرهابي من أربعة إلى خمسة في يونيو عام 2015 ، موضحة أن المستوى الخامس من التحذير يعنى أن خطر وقوع هجوم إرهابي يعد مرتفعا.

وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت هذا العام 51 إرهابيا ، بينما اعتقلت العام الماضي 69 ، واعتقلت 75 عام 2015.​

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Asha

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