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التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

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مصراوي Masrawy

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

12:42 م الجمعة 18 أغسطس 2017

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016-2017.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني سيعلن غدًا النتيجة على أن تكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة بعد ذلك بساعات قليلة.​

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