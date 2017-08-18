التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا
12:42 م الجمعة 18 أغسطس 2017
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016-2017.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني سيعلن غدًا النتيجة على أن تكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة بعد ذلك بساعات قليلة.
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