التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016-2017.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني سيعلن غدًا النتيجة على أن تكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة بعد ذلك بساعات قليلة.​