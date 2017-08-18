سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط سيدة اعتادت استقطاب الأطفال صغار السن، والزج بهم في وسائل المواصلات للتسول ثم الاستيلاء على تلك الحصيلة من النقود.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة رابع مترو الأنفاق، مفادها قيام سيدة تدعى "ح.ض"، وشهرتها "أم شادية" 42 سنة، باستقطاب الأطفال الحدث، وتسكينهم بمنزلها بمنطقة الجيزة، لاستغلالهم في التسول داخل المترو للحصول على مبالغ مالية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهمة بعدة أكمنة بمداخل ومخارج وأرصفة محطة الجيزة لمترو الأنفاق، وتم ضبطها.

قالت التحقيقات بأن المتهمة اعترفت بأنها استقطبت الأحداث كل من "م.ش"، 13 سنة، و"م.ع"، 14 سنة، " و"ع.م"، 17 سنة، للتسول، وبتفتيش الأطفال عثر بحوزتهم على مبالغ مالية مختلفة حصيلة تسولهم.

واعترف الأطفال بواقعة التسول واستجداء جمهور الركاب بمحطات وقطارات المترو بتحريض من الأولى واقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من التسول معها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري عرضه بالمتهمين على نيابة الجيزة لمباشرة التحقيق.