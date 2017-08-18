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جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

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مصراوي Masrawy

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

12:36 م الجمعة 18 أغسطس 2017

كتب - علاء عمران:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، اليوم الجمعة، "أ.م،، 26 سنة، حال تواجده بمدخل المحطة وقيامه بوضع الحقيبة الخاصة به علي جهاز تفتيش الحقائب "الإكس راي" عثر بحوزته علي 22 علبة أدوية من عقار "نالفين"، أمبولات وعلبة كبيرة بها 100 أمبول من عقار "ابينفرين"، و 2 علبة من عقار "الامبيوفين" المدرجين بجداول المواد المخدرة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات وأقر بأنه يعمل بشركة أدوية، دون تقديم ما يؤكد عمله بالشركة، وأنه يقوم بتوصيل تلك الأدوية لإحدى المستشفيات، ونفى علمه بحظر تلك العقاقير.

حُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

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