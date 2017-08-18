"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء

المنوفية - مروة فاضل:

عقدت مديرية أمن المنوفية، اليوم الجمعة، جلستي صلح بمركز الشهداء، لإنهاء خصومات ثأرية بين 3 عائلات بقريتي عمروس ودنشواي.

كانت مشاجرة وقعت بين عائلتي "البقلي" و"أبوتكية" في عمروس دائرة المركز، أسفرت عن مقتل شخص على يد شقيقين، وأحيلت الواقعة إلى المحكمة، التي أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين وجرى تنفيذ العقوبة.

كما عقدت جلسة صلح بين أطراف عائلة الأقرع بكفر دنشواي، بعد نشوب مشاجرة راح ضحيتها شقيقان على يد أحد اطراف العائلة، وصدر حكم على المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتم تنفيذ العقوبة.

وتعهدت العائلات المتشاجرة، خلال جلستي الصلح، بعدم تعرض كل منهم للآخر، وعبرت عن رضاها بحكم القضاء.