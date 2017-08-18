"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء
12:35 م الجمعة 18 أغسطس 2017
مديرية أمن المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
عقدت مديرية أمن المنوفية، اليوم الجمعة، جلستي صلح بمركز الشهداء، لإنهاء خصومات ثأرية بين 3 عائلات بقريتي عمروس ودنشواي.
كانت مشاجرة وقعت بين عائلتي "البقلي" و"أبوتكية" في عمروس دائرة المركز، أسفرت عن مقتل شخص على يد شقيقين، وأحيلت الواقعة إلى المحكمة، التي أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين وجرى تنفيذ العقوبة.
كما عقدت جلسة صلح بين أطراف عائلة الأقرع بكفر دنشواي، بعد نشوب مشاجرة راح ضحيتها شقيقان على يد أحد اطراف العائلة، وصدر حكم على المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتم تنفيذ العقوبة.
وتعهدت العائلات المتشاجرة، خلال جلستي الصلح، بعدم تعرض كل منهم للآخر، وعبرت عن رضاها بحكم القضاء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنوفية
-
رئيس مدينة "قويسنا" بالمنوفية: تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية
-
حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن المنوفية
-
العثور على تاجر مواشي مقتولا في ظروف غامضة بالشرقية
إعلان
إعلان