معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

تنظم إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بهيئة قناة السويس، المعرض الأول للكتاب، بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام "وكالة الأهرام للتوزيع"، ضمن احتفالات الهيئة بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة في الخامس من أغسطس عام 2015.

يقام المعرض بالمكتبة الرئيسية بالإسماعيلية، على مدار 4 أيام، في 24 إلى 28 أغسطس الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.