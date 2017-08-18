معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة
12:32 م الجمعة 18 أغسطس 2017
افتتاح قناة السويس الجديدة
الإسماعيلية _ انجي هيبة:
تنظم إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بهيئة قناة السويس، المعرض الأول للكتاب، بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام "وكالة الأهرام للتوزيع"، ضمن احتفالات الهيئة بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة في الخامس من أغسطس عام 2015.
يقام المعرض بالمكتبة الرئيسية بالإسماعيلية، على مدار 4 أيام، في 24 إلى 28 أغسطس الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.
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