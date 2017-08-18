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رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
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رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

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رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس

التحرير

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وجه رجائي عطية، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم الجمعة رسالة خاصة إلى المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى، وعماد وحيد عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي لحضور الجمعية الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء.

وكتب المستشار القانوني للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، " أتابع العراقيل التي تضعها اللجنة الأولمبية للحيلولة دون انعقاد الجمعية العمومية ومن ثم حرمان النادى من اقرار لائحة نظامه الأساسى".

وأقترح رجائي عطية لتفويت هذا الغرض ثلاث نقاط: "عقد الجمعية فى يوم واحد بمقر الجزيرة وفى تقديرى سوف تكتمل لأن الأعضاء يتابعون ويعرفون ما يجرى وسوف يحضرونبكثافة لنصرة حق ناديهم فى اقرار لائحته".

وأضاف عطية  : "فيما يتصل بأعضاء الشيخ زاي ؛ فلا حجة للجنة الاولمبية لأن حضورهم يتم بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ؛ ولا يجوز للجنة الاولمبية التذرع بأن القانون الجديد لا يعترف بالأحكام القضائية لأن هذا الحكم صدر قبل صدور هذا القانون وواجب النفاذ من تاريخ صدوره حيث أخفق استتشكال النادى فى وقف تنفيذه وقضت المحكمة باستمرار تنفيذه من يوم صدورهومقتضى هذا أن إضافة أعضاء الشيخ زايد تكون قد وقعت قانونًا وبمقتضى حكم قضائى من قبل صدور القانون الجديدومن ثم فلا حجة للجنة الأولمبية فى اعتراضها".

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وأتم المستشار القانوني للنادي الأهلي "من باب التحسب وللاحتياط الكلى تخصص صناديق خاصة لأعضاء الشيخ زايد واللجنة الاولمبية وما تراه إذا إرتأت استبعاد أصواتهم وسوف تتحمل مسئولية ذلك فى الواقع والقانون".

يذكر أن رجائي عطية، رئيس اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي الأهلي، بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي، أصدر بيانًا رسميًا في وقت سابق، يخاطب فيه وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنها أخطأت في تأويل بيانه الأول بخصوص عدم وضع بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء الذي أعدها في الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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