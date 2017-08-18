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بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية

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مصراوي Masrawy

بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية

12:30 م الجمعة 18 أغسطس 2017

بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية

هجوم برشلونة

ميونخ - (د ب أ):عقب الهجوم الإرهابي في برشلونة، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الأحزاب الألمانية على مواصلة حملاتها الانتخابية، لكن على نحو مقيد.وقالت ميركل اليوم الجمعة على هامش إحدى الفعاليات الانتخابية في برلين إنها اتفقت تليفونيا مع الأحزاب الأخرى على التخلي عن الموسيقى الصاخبة في الفعاليات على سبيل المثال، بالإضافة إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم.وذكرت ميركل أنها تلقت دعما من كافة الأحزاب الأخرى على هذا المقترح، مضيفة أنه لم يتم التأكد بعد من وجود ضحايا ألمان بين القتلى والمصابين.تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 سبتمبر المقبل.ولقي 13 شخصا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين في هجوم دهس ببرشلونة أمس الخميس.وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

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