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نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة

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نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة نجل «قاضي الرشوة» يتقدم باستقالته من مجلس الدولة

التحرير

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تقدم نجل رئيس محكمة جنايات الزقازيق، باستقالته من منصبة بنيابة مجلس الدولة؛ عقب صدور قرارًا من نيابة أمن الدولة العليا، بحبس والده 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية تلقيه رشوة مالية.

وأدلى "ن.ج" عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة منيا القمح، وآخر عن إحدى الدوائر التابعة لمحافظة المنوفية، باعترافات تؤكد صحة تحريات الرقابة الإدارية، بضبطهما بصحبة "ص.غ" قاضٍ بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق؛ حال تلقي الأخير رشوة مالية، بوساطة منهما، مقابل إصدار حكم لصالح أحد المتهمين في قضية قتل.

وتبين أن الرشوة المُقدمة للقاضي من عضو مجلس النواب سابقًا عن إحدى الدوائر بمحافظة المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ.س" من عرب مدينة العاشر من رمضان، في قضية قتل، من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد؛ نظرًا لأن المتهم في القضية هو الحارس الخصوصي لمزرعة النائب بمدينة العاشر من رمضان.

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وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهمين الثلاثة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ضبط الأول متلبسا بتلقي رشوة مالية، بوساطة المتهمان الآخران.

وتمكنت الرقابة الإدارية بالشرقية، الأربعاء، من ضبط "ص.غ" قاضي بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق، متلبسا بتلقي رشوة مالية، مقابل إصدار حكم لصالح أحد المتهمين في قضية قتل، فيما أشارت التحريات، إلى أن القاضي المتهم، تم ضبطه حال تلقيه 300 ألف جنيه،  دفعة أولى من الرشوة، وذلك بوساطة من عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة منيا القمح، وآخر عن إحدى الدوائر التابعة لمحافظة المنوفية، وتم التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف نيابة أمن الدولة العليا.

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التحرير

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