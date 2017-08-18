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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو) الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة (فيديو)

التحرير

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كشف أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية، تحسن الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة بمعدل درجة أو درجتين، موضحا أن التحسن مستمر لـ 48 ساعة قادمة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا " المذاع على التليفزيون المصري: "هناك اضطرابًا نسبيًا في البحر الأحمر، ولكنه لا يعوق حركتي الملاحة والصيد"، موضحا أن درجات الحرارة تسجل 32 درجة على السواحل الشمالية، و36 على الوجه البحري والقاهرة، مابين 40 و 42 جنوب الصعيد.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط..

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 36 درجة والصغرى 26، الإسكندرية 32/26، مرسى مطروح 23/31، بورسعيد 32/ 26، شرم الشيخ 30/ 37، سانت كاترين 32/ 19، طابا 41/ 29، الغردقة 36/ 28، الأقصر 42/ 27، وأسوان 43/ 30.


 

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