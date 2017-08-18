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وفاة مسجل خطر في ظروف غامضة داخل منزله بالبحيرة

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وفاة مسجل خطر في ظروف غامضة داخل منزله بالبحيرة وفاة مسجل خطر في ظروف غامضة داخل منزله بالبحيرة

التحرير

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تكثف أجهزة الأمن بالبحيرة جهودها؛ لكشف ملابسات وفاة مسجل خطر داخل منزله بمركز كفر الدوار، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المستشفى العام بوصول أحمد البسيوني محمود، عاطل سبق اتهامه في 20 قضية، جثة هامدة وبه زرقة بأنحاء متفرقة بالجسم، وآثار نزيف بالفم.

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بسؤال والده، قرر أنه عثر على نجله فاقدا الوعي داخل شقته، ونقله إلى المستشفى لإنقاذه، لافتا بأنه كان يتعاطى المواد المخدرة بشكل دائم.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الوفاة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي.
 

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التحرير

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