الخارجية الألمانية: 13 ألمانيا بين مصابي الهجوم الإرهابي في برشلونة
الخارجية الألمانية: 13 ألمانيا بين مصابي الهجوم الإرهابي في برشلونة
12:20 م الجمعة 18 أغسطس 2017
ارشيفيه
برلين - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية إصابة 13 ألمانيا في هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شيفر اليوم الجمعة في برلين إنه من بين المصابين الألمان حالات خطيرة، مضيفا أنه ليس من المستبعد أن يكون من بين قتلى الهجوم مواطنون ألمان.
ولقي 13 شخصا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين في هجوم الدهس ببرشلونة أمس الخميس.
وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محكمة ألمانية تبت في حبس تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب
-
الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة
-
ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم برشلونة
-
بولندا: لن نتعرض لهجمات إرهابية لأننا رفضنا استضافة المهاجرين
إعلان
إعلان