الخارجية الألمانية: 13 ألمانيا بين مصابي الهجوم الإرهابي في برشلونة

برلين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية إصابة 13 ألمانيا في هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شيفر اليوم الجمعة في برلين إنه من بين المصابين الألمان حالات خطيرة، مضيفا أنه ليس من المستبعد أن يكون من بين قتلى الهجوم مواطنون ألمان.

ولقي 13 شخصا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين في هجوم الدهس ببرشلونة أمس الخميس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.