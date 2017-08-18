بالصور- وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد المقطم
بالصور- وصول جثمان رفعت السعيد لمسجد المقطم
12:00 م الجمعة 18 أغسطس 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد
كتبت- نسمة فرج:
تصوير- محمود بكار:
وصل جثمان الراحل رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إلى مسجد المقطم لأداء صلاة الجنازة عليه.
وكان قد توفي مساء أمس الخميس، الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع عن عمر يناهز الـ 85 عاما.
السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.
وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".
ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر اليوم رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا
-
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم
-
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي
-
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"
إعلان
إعلان