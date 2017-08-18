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التحريات: "انفجار الإطار" وراء حادث تصادم أتوبيسين بطريق السخنة

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مصراوي Masrawy

التحريات: "انفجار الإطار" وراء حادث تصادم أتوبيسين بطريق السخنة

12:07 م الجمعة 18 أغسطس 2017

صورة ارشيفية

كتب - علاء عمران:كشفت التحريات والمعاينة الأولية لرجال مباحث المرور، في واقعة تصادم أتوبيسين بطريق القطامية السخنة؛ أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين؛ أن سبب الحادث هو انفجار إطار الأتوبيس واصطدامه بالنيوجيرسي الخاص بالطريق وانقلابه ليصطدم أتوبيس آخر به.تعود أحداث الواقعة بتلقي الإدارة العامة للمرور وغرفة العمليات، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود قتلى وعدد كبير من المصابين.وبالانتقال والفحص تبين أن الأتوبيسين تحركا فجر اليوم، يستقل أحدهما عمال، والثاني مصطافين كانوا في طريقهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالسخنة، وقبل عبور الأتوبيسين بوابة الرسوم بـ 7 كيلو متر، انفجر إطار أحد الأتوبيسين واصطدم بالحاجز الخرساني بجانب الطريق وانقلب ثم اصطدم به أتوبيس آخر، وبحسب المعاينة الأولية، بأن سبب ذلك هو نتيجة لعدم تقدير المسافات.

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