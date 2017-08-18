بالصور.. انطلاق سباق الدراجات الهوائية في الإسماعيلية بمشاركة 100 شاب
بالصور.. انطلاق سباق الدراجات الهوائية في الإسماعيلية بمشاركة 100 شاب
12:20 م الجمعة 18 أغسطس 2017
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الإسماعيلية - إنجي هيبة:
استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، اليوم الجمعة، ما يزيد عن 100 شاب من المشاركين في ماراثون سباق الدراجات الهوائية، بقيادة الكابتن ياسر عبد الحميد، رئيس شعبة النشاط الرياضي في المحافظة.
وصل فريق الماراثون إلى الإسماعيلية قادمين من بداية الكيلو 94 أسفل محور الفريق الشاذلي على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" حتى نزل الشباب بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، لتنشيط السياحة والسفر بالدراجات الهوائية وتسليط الضوء على مشروعات الارتقاء بشبكة الطرق القومية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.
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