التعرف على جثامين 3 ضحايا في حادث تصادم اتوبيسي "السخنة - القطامية"

السويس - حسام الدين أحمد:

توصل ضباط الشرطة في السويس بمعاونة الأهالي، للتعرف على جثامين 3 من ضحايا حادث تصادم أتوبيسين على طريق "السخنة – القطامية"، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 5 وإصابة 60 آخرين.

وقال مصدر أمني إن المتوفيين الذين تم التعرف على جثامينهم هم: "هشام أحمد حامد"، و"مروان أسامة عبدالعاطي"، و"مروة محمد عبدالله".

وأضاف المصدر: "هناك جثتين مجهولتين لرجل، وطفل، لم يتم التعرف عليهما"، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو ضياع متعلقات وحقائب الركاب خلال الحادث.

وشهد طريق "القطامية – السخنة"، صباح اليوم الجمعة حادث تصادم بين أتوبيس جمعية، يستقله 25 فردًا من منطقة شبرا الخيمة، أغلبهم أقارب وجيران، وأتوبيس آخر رحلات يستقله قرابة 50 مصطافًا، بينهم أسر وتحركوا من محطة رمسيس بالقاهرة.