محافظ المنوفية يوافق على إنشاء منطقة عمل بالسادات
محافظ المنوفية يوافق على إنشاء منطقة عمل بالسادات
12:14 م الجمعة 18 أغسطس 2017
هشام عبدالباسط محافظ المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على إنشاء منطقة عمل بمدينة السادات، تختص بمتابعة مكاتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية وفرص العمل والمنشآت الصناعية بالمدينة.
وأضاف المحافظ، أن منطقة العمل بالسادات ستعمل على إمداد الشباب بفرص عمل متاحة في المصانع والشركات والمنشآت بالمدينة، ما ساهم في تقليل نسبة البطالة بالمحافظة نظرًا لزيادة عدد المصانع والمنشآت والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية في السادات.
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