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محافظ المنوفية يوافق على إنشاء منطقة عمل بالسادات

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يوافق على إنشاء منطقة عمل بالسادات

12:14 م الجمعة 18 أغسطس 2017

محافظ المنوفية يوافق على إنشاء منطقة عمل بالسادات

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على إنشاء منطقة عمل بمدينة السادات، تختص بمتابعة مكاتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية وفرص العمل والمنشآت الصناعية بالمدينة.

وأضاف المحافظ، أن منطقة العمل بالسادات ستعمل على إمداد الشباب بفرص عمل متاحة في المصانع والشركات والمنشآت بالمدينة، ما ساهم في تقليل نسبة البطالة بالمحافظة نظرًا لزيادة عدد المصانع والمنشآت والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية في السادات.

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