لافروف وجابريل يناقشان هاتفيا الوضع في شبه الجزيرة الكورية

موسكو - (د ب ا):

بحث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الألماني زيجمار جابريل، فى اتصال هاتفى اليوم الجمعة، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة " إن الوزيرين ناقشا الوضع حول كوريا الديمقراطية وسبل التغلب على الازمة"، بحسب وكالة ايتار تاس.

وشدد لافروف وجابريل على عدم وجود بديل لتسوية سياسية دبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، مع تفضيلهما خريطة الطريق الروسية الصينية للتسوية للأزمة الكورية".

يذكر أن الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول البرنامج الصاروخي والنووي للأخيرة تصاعدت حدته بشدة مؤخرا، لدرجة دفعت وزير الخارجية الألماني إلى التحذير من حرب نووية..

كانت كوريا الشمالية قد حذرت من أنها تدرس توجيه ضربة وقائية إلى جزيرة "جوام" الأمريكية في المحيط الهادئ، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تهديدات بيونجيانج سَتُواجه بـ"نار وغضب".