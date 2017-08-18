أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني -
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك -
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لافروف وجابريل يناقشان هاتفيا الوضع في شبه الجزيرة الكورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لافروف وجابريل يناقشان هاتفيا الوضع في شبه الجزيرة الكورية

12:08 م الجمعة 18 أغسطس 2017

لافروف وجابريل يناقشان هاتفيا الوضع في شبه الجزيرة الكورية

وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف

موسكو - (د ب ا):

بحث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الألماني زيجمار جابريل، فى اتصال هاتفى اليوم الجمعة، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة " إن الوزيرين ناقشا الوضع حول كوريا الديمقراطية وسبل التغلب على الازمة"، بحسب وكالة ايتار تاس.

وشدد لافروف وجابريل على عدم وجود بديل لتسوية سياسية دبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، مع تفضيلهما خريطة الطريق الروسية الصينية للتسوية للأزمة الكورية".

يذكر أن الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول البرنامج الصاروخي والنووي للأخيرة تصاعدت حدته بشدة مؤخرا، لدرجة دفعت وزير الخارجية الألماني إلى التحذير من حرب نووية..

كانت قد حذرت من أنها تدرس توجيه ضربة وقائية إلى جزيرة "جوام" الأمريكية في المحيط الهادئ، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد من أن تهديدات بيونجيانج سَتُواجه بـ"نار وغضب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • موسكو تندد بالتهديد العسكري الأمريكي "غير المقبول" لفنزويلا

    أخبار

  • روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

0ba5242546.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

ترامب يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

ترامب يسلط الضوء على أسطورة "دم الخنازير" ردًا على هجوم برشلونة

ترامب يسلط الضوء على أسطورة "دم الخنازير" ردًا على هجوم برشلونة

رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية

كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية