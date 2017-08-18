محكمة ألمانية تبت في حبس تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب

فرانكفورت - (د ب أ):

من المنتظر أن تصدر محكمة ابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الجمعة قرارا بشأن إيداع تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب سجن الترحيلات أو إطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم المحكمة فرانك ريشتر إن هيئة شؤون الأجانب في فرانكفورت تقدمت بطلب أمام المحكمة صباح اليوم لإيداع التونسي هيكل إس. سجن الترحيلات.

ولن تكون جلسة المحكمة اليوم علنية.