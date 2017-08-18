الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة
الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة
11:57 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
ارشيفيه
برشلونة - (د ب أ):
عقب اعتقالها ثلاثة مشتبه بهم، تلاحق الشرطة الإسبانية حاليا مشتبه به رابع للاشتباه في تورطه بهجوم الدهس الذي وقع في برشلونة أمس الخميس.
وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية استنادا إلى قوات الأمن أن المشتبه به الذي تلاحقه الشرطة يدعى موسى أوكابير 17 عاما، الشقيق الأصغر لإدريس أوكابير، الذي اعتقلته السلطات أمس على خلفية الهجوم.
وتشتبه السلطات في أن منفذ الهجوم فر على قدميه.
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