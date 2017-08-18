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الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة

11:57 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

الشرطة الإسبانية تلاحق مشتبه به رابعا عقب هجوم برشلونة

ارشيفيه

برشلونة - (د ب أ):

عقب اعتقالها ثلاثة مشتبه بهم، تلاحق الشرطة الإسبانية حاليا مشتبه به رابع للاشتباه في تورطه بهجوم الدهس الذي وقع في برشلونة أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية استنادا إلى قوات الأمن أن المشتبه به الذي تلاحقه الشرطة يدعى موسى أوكابير 17 عاما، الشقيق الأصغر لإدريس أوكابير، الذي اعتقلته السلطات أمس على خلفية الهجوم.

وتشتبه السلطات في أن منفذ الهجوم فر على قدميه.

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