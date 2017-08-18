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ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم برشلونة

11:56 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم برشلونة

هجوم برشلونة

برلين - (د ب أ):
أمرت وزارة الداخلية الألمانية السلطات الاتحادية بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس.

وأعلنت الوزارة اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن وزير الداخلية توماس دي ميزير أمر بذلك تعبيرا عن التعاطف مع ضحايا هجوم الدهس، الذي أودى بحياة 13 شخصا وأصاب نحو مئة آخرين.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت في وقت سابق عن تعازيها للحكومة الإسبانية عقب حادث الدهس الإرهابي الذي شهدته المدينة.

وكتب المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت مساء أمس الخميس في تغريدة باسم المستشارة على "تويتر": "ألمانيا تشعر بالارتباط التام في هذه الساعة الصعبة مع الشعب الإسباني".

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

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