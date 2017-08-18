دراكسلر يحصل على الضوء الأخضر للرحيل عن باريس سان جيرمان

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى حصول جوليان دراكسلر على الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعد التعاقد النادي الفرنسي مع نيمار مقابل 222 مليون يورو من صفوف برشلونة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة البريطاني أن أرسنال سيتقدم بعرض لضم اللاعب الألماني من جديد بعدما فشل المدفعجية في الحصول على خدماته في السنوات الماضية، حيث يبلغ ثمن اللاعب الألماني في الوقت الحالي ما يقارب من 32 مليون جنيه إسترليني.

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وانضم دراكسلر لصفوف باريس سان جيرمان في شهر يناير الماضي مقابل 35,5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من صفوف فولفسبورج الألماني، ولكنه خرج من حسابات المدرب أوناي إيمري ليكون قريبًا من الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أي من أرسنال أو ليفربول.