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ماتيتش: مانشستر يونايتد هو أكبر نادي لعبت له

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ماتيتش: مانشستر يونايتد هو أكبر نادي لعبت له ماتيتش: مانشستر يونايتد هو أكبر نادي لعبت له

التحرير

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أشار نيمانيا ماتيتش في حواره مع "سكاي سبورتس" البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد هو أكبر نادي لعب في صفوفه مؤكدًا في الوقت ذاته على أن جوزيه مورينيو هو السبب وراء إنضمامه للشياطين الحمر.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الدولي الصربي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني من صفوف تشيلسي، وقاد اليونايتد للفوز في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي على وست هام برباعية نظيفة.

ونجح ماتيتش في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين من قبل الأولى تحت قيادة مورينيو في عام 2015 والأخرى الموسم الماضي، ويأمل في تكرار نفس الإنجاز بقميص اليونايتد في ملعب الأولد ترافورد.

وأوضح ماتيتش بأن مورينيو يعد من الشخصيات الهامة بالنسبة له وذلك قبل مواجهة سوانزي سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو من تعاقد معه من بنفيكا لصفوف تشيلسي وأصر على العمل معه من جديد من خلال جلبه من تشيلسي.

وأضاف ماتيتش أن مورينيو هو السبب الرئيسي وراء إنضمامه إلى الشياطين الحمر إلى جانب اسم مانشستر يونايتد الكبير، لذا لم يحتاج للكثير من الوقت لإتخاذ القرار بالرحيل عن صفوف تشيلسي.

وعند سؤاله عن ما إذا كان اليونايتد هو أكبر نادي مثله، قال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أنه الأكبر بكل تأكيد، خاصة أن جميع عشاق كرة القدم حول العالم يعرفون جيدًا اسم مانشستر يونايتد.

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وأشار اللاعب الصربي إلى أن تشيلسي يعد من الأندية الكبيرة أيضًا وكذلك الحال مع بنفيكا في البرتغال، ولكن يبقى مانشستر هو الأكبر بكل تأكيد، وأوضح ماتيتش أنه منذ اليوم الأول له مع الشياطين الحمر يشعر بأن الجميع في النادي يرغبون في مساعدته، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الجماهير بالنسبة للنادي.

وأضاف ماتيتش أنه عقب كل تدريب، تتواجد الجماهير في الخارج من أجل إلتقاط الصور مع اللاعبين أو الحصول على توقيعهم، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد هو من أكبر الأندية في العالم بجانب ناديين أو ثلاث أندية أخرى.

وقدم ماتيتش مستوى مميز في مباراته الأولى في الدوري أمام وست هام وحصل على جائزة رجل المباراة إلى جانب اللاعب الفرنسي بول بوجبا، وعن ذلك الأمر قال اللاعب الصربي أنه لعب في مركز متوسط الميدان الدفاعي لسنوات طويلة وسيحاول المواصلة على تقديم عمله على أفضل نحو ممكن مع الشياطين الحمر.

وأشار ماتيتش إلى أنه عندما تتاح له الفرصة لتقديم شيء إضافي في خط الهجوم، فلن يتردد في القيام به مؤكدًا على أن زملاءه يدركون جيدًا أن دوره الأساسي مع الفريق هو الدفاع بشكل جيد، مشيرًا إلى إمتلاكه الفرصة للتطور أكثر وأكثر مع اليونايتد.

وأضاف اللاعب الصربي بأن الجميع يمتلكون الحرية لتقديم شيء جيد للفريق، مؤكدًا على عدم تواجد أي شخص يرفض تقدم أي لاعب لمترين إلى اليمين أو اليسار أو الأمام في حال أتيحت له الفرصة للقيام بذلك من أجل مساعدة الفريق.

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