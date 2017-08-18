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تشيلسي يُغري داني روز بمضاعفة راتبه

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تشيلسي يُغري داني روز بمضاعفة راتبه تشيلسي يُغري داني روز بمضاعفة راتبه

التحرير

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ذكرت صحيفة إيفينينج ستاندرد الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي مستعد لتقديم راتب أسبوعي بقيمة 120 ألف جنيه إسترليني لداني روز، الظهير الأيسر لنادي توتنهام هوتسبير، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد شكوى الأخير، من المرتبات الضئيلة التي يحصل عليها لاعبو السبيرز.

وانتقد روز، سياسة إدارة توتنهام في سوق الانتقالات، بعدم وجود بدائل قوية للنجوم مثل هاري كين وديلي آلي، بالإضافة إلى منح رواتب زهيدة للاعبين، إذ يحصل روز على 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

كما أعلن روز رغبته في الرحيل عن الفريق بقوله "لقد وصلت لقمة مستواي، وهذه فرصتي الوحيدة للحصول على عقد كبير، الوقت يمر وأنا أرغب في حصد البطولات، من المؤلم لعب كرة القدم لمدة 15 عامًا دون تحقيق بطولة واحدة".

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وأتم داني روز: "لا أقول إنني أرغب في الرحيل سريعًا عن توتنهام، أنا فقط أعبر عن رأيي، لو تلقيت عرضًا جيدًا من أندية القمة، وقتها سأحدد موقفي".

يذكر أن داني روز صاحب الـ27 عامًا، يعاني روز من إصابة منذ يناير الماضي، ولن يكون جاهزا سوى بعد نهاية الشهر الحالي.

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التحرير

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