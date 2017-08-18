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جهاز مدينة الشروق يضبط واقعة تزوير توكيل قطعة أرض

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مصراوي Masrawy

جهاز مدينة الشروق يضبط واقعة تزوير توكيل قطعة أرض

11:55 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

جهاز مدينة الشروق يضبط واقعة تزوير توكيل قطعة أرض

مدينة الشروق

كتبت- ندى الخولي:

صرح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه وللمرة الثانية خلال شهر، تم ضبط حالة تزوير أخرى في أحد التوكيلات المُقدمة، والمنسوب إلى مالك إحدى قطع الأراضي بالمدينة، مضيفاً أنه تم ضبط التشكيل العصابي القائم على عملية التزوير والمكون من 5 أفراد، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، ويجري استكمال الإجراءات بمعرفة جهات الاختصاص.

وأشار إلى إسماعيل، في بيان صحفي، أنه سبق لجهاز المدينة خلال هذا الشهر، ضبط حالة تزوير في أحد التوكيلات المُقدمة للتنازل عن وحدة سكنية، وتم ضبط الواقعة بالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وأكد إسماعيل أن جهاز المدينة يقوم بفحص المستندات المقدمة من العملاء بكل دقة، وبخاصة التوكيلات الصادرة منهم، والتي تتضمن التوكيل في البيع والشراء، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على ممتلكات قاطني المدينة، وما يتم بشأنها من تعاملات.​

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