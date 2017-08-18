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الصحة عن حادث السخنة: "الإسعاف وصل بعد 6 دقائق وهذه حصلية الضحايا"

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مصراوي Masrawy

الصحة عن حادث السخنة: "الإسعاف وصل بعد 6 دقائق وهذه حصلية الضحايا"

11:41 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 57 آخرين في حادث انقلاب وتصادم أتوبيسين - طريق القطامية العين السخنة، قبل كارتة العين السخنة بحوالي 3كيلو إتجاة السخنة "قسم عتاقة" بمحافظة السويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع 25 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط، فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة الى مشرحة مستشفى السويس العام، فيما تم نقل المصابين الى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي بالسويس، والبنك الأهلي بالقاهرة، والسلام العسكري.

وأكد مجاهد أن الإصابات تراوحت بين بسيطة الى متوسطة، ومنها كسور وجروح متفرقة بالجسد، وسحجات وكدمات، وخدوش، واشتباه مابعد الارتجاج، مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات.

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