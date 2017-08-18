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بولندا: لن نتعرض لهجمات إرهابية لأننا رفضنا استضافة المهاجرين

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مصراوي Masrawy

بولندا: لن نتعرض لهجمات إرهابية لأننا رفضنا استضافة المهاجرين

11:53 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

بولندا: لن نتعرض لهجمات إرهابية لأننا رفضنا استضافة المهاجرين

وزير الداخلية البولندي ماريوش بلاشاك

وارسو- أ ش أ:

اعتبر وزير الداخلية البولندي ماريوش بلاشاك، بعد هجوم برشلونة، أن وقوع هجمات مشابهة في بلاده غير ممكن، لأن وارسو رفضت استضافة المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الوزير البولندي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، "نفعل كل ما بوسعنا لنحافظ على أمن البلاد ولا نوافق على استضافة المهاجرين"، مؤكدًا أن أحداث كاتالونيا الأخيرة تمثل "صدام حضارات"، مشيرا إلى عدم وجود وسائل فعالة لمواجهة ذلك، مضيفا أن الطريق الوحيد إلى أوروبا هو إغلاق الأبواب.

يذكر أن هجوم برشلونة، الذي وقع الخميس، أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 3 ألمان وبلجيكي واحد، أما الجرحى الـ 100 فهم مواطنون من 19 دولة، بينها فرنسا والجزائر وإيطاليا.

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